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Станут ли гречка и сахар дефицитными в 2017 году?

08.07.2017 13:50
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Станут ли гречка и сахар дефицитными в 2017 году?

Украинские аграрии усомнились в урожае 2017 года. Лето оказалось богатым на природные катаклизмы, но главная угроза для аграриев - нехватка денег и ресурсов.

Как стало известно, нехватка финансирования ударила по селянам больше, чем погодные условия нынешнего лета. В общей сложности, аграрии "недополучили" около 2,5 миллиардов гривен! Финансирование должно было пойти на закупку удобрений. Компания "Ostchem", пренадлежащая Дмитрию Фирташу не смогла в полном обьеме обеспечить аграриев нужными для работы компонентами.

«Некоторым компаниям удалось закупить удобрения у других поставщиков, однако большинство мелких и средних хозяйств тратили на закупку заемные средства, а потому не смогли повторно приобрести удобрения. В результате средняя урожайность по стране за счет непогоды и не внесения достаточного количества удобрений оказалась в этом году ниже», - заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Ожидается, что обьем сельськохозяйственной продукции в этом году снизится на 5%. "Потери" коснутся гречки, сахара и пшеницы.

Также, могут подорожать и овощи, валовый сбор которых снизится почти на 10%.

Эксперты поспешили успокоить украинцев: даже при условии снижения урожая продовольственная безопасность страны не пострадает.

Источник: dnpr.com.ua



Теги: Донбасс, Фирташ, продукты, аграрии
 
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