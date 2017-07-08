В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки

08.07.2017 20:02

Сегодня на улице Каманина одесситы обсуждали развитие микрорайона. Однако, на место прибыли члены "Национального корпуса" и применили слезоточивый газ с дымовыми шашками.

Как сообщает издание, утром у строительного объекта на Каманина собрались несколько десятков одесситов, которые обсуждали развитие микрорайона. В основном, на встрече присутствовали семьи, пенсионеры.

«Спустя час на место прибыли члены "Национального корпуса" и забросали стройкуна Каманина дымовыми шашками, после чего в толпе был применен слезоточивый газ. Около десятка одесситов пострадали. Нескольких хулиганов успокаивала полиция. Свои действия члены «Национального корпуса» объясняют отсутствием у застройщика разрешительных документов», - отмечается по материалам издания.

Полиция попыталась оградить одесситов от агрессивных активистов. Последние начали толкаться с правоохранителями. У них обнаружили баллоны со слезоточивым газом, пистолеты и сопутствующую амуницию.

Источник: ru.golos.ua