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В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки

08.07.2017 20:02
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В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки

Сегодня на улице Каманина одесситы обсуждали развитие микрорайона. Однако, на место прибыли члены "Национального корпуса" и применили слезоточивый газ с дымовыми шашками.

Как сообщает издание, утром у строительного объекта на Каманина собрались несколько десятков одесситов, которые обсуждали развитие микрорайона. В основном, на встрече присутствовали семьи, пенсионеры.

«Спустя час на место прибыли члены "Национального корпуса" и забросали стройкуна Каманина дымовыми шашками, после чего в толпе был применен слезоточивый газ. Около десятка одесситов пострадали. Нескольких хулиганов успокаивала полиция. Свои действия члены «Национального корпуса» объясняют отсутствием у застройщика разрешительных документов», - отмечается по материалам издания.

Полиция попыталась оградить одесситов от агрессивных активистов. Последние начали толкаться с правоохранителями. У них обнаружили баллоны со слезоточивым газом, пистолеты и сопутствующую амуницию.

Источник: ru.golos.ua



Теги: Донбасс, Одесса, слезоточивый газ, дымовая шашка
 
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