Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст

08.07.2017 15:36

Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік, про це в ефірі Радіо Свобода сказав колишній заступник голови «Центробанку» та екс-заступник міністра фінансів Росії, а нині науковий співробітник Інституту Брукінгса Сергій Алексашенко. Це, за його словами, не є великим тягарем для економіки Росії.

«Утримання, вся військова операція на Донбасі зі всіма аспектами, з «гуманітарною допомогою», з паливом, зі зброєю коштує недорого для російського бюджету. Вона вкладається у 1,5-2 мільярди доларів на рік. Що в принципі для російського бюджету не занадто велика сума. Можна з цим жити», – зазначив він.

На думку Алексашенка, зокрема, через це війна на Донбасі не буде чинником у майбутній президентській виборчій кампанії в Росії.

«Російський виборець про війну на Донбасі знає дуже мало, – зазначив він. – А знає він про неї тільки те, що показують по телебаченню. І в принципі у телевізорі можна створити картинку, що на Донбасі все добре і там мирно, але можна створити картинку в телевізорі, що там йде жорстока війна, звірства, «фашисти» і так далі. Увесь набір кремлівської риторики. У будь-який бік. Це робиться нараз. Для цього навіть нічого не треба робити. Вибори ніяк не вплинуть на рішення Путіна робити щось з Донбасом. Я думаю, що така стратегія Путіна полягає в наступному, що Донбас – це заручник, якого можна на щось обміняти. І цілком очевидно, що суб’єкт переговорів – не Україна, а суб’єкт переговорів – США. Так само, як коли Путін переслідує своїх політичних чи бізнесових опонентів – він просто бере людей, саджає у в’язниці, і вони виступають у ролі заручників. Так працює вся система. Донбас – це заручник. Відповідно далі його необхідно на щось розміняти».

Парламентська асамблея ОБСЄ на сесії в Мінську 7 липня ухвалила резолюцію «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ», де, серед іншого, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил». Російська делегація виступила з протестом проти цього проекту, запропонувавши поправки, які б вилучили положення про «російсько-гібридні війська» на Донбасі, зокрема представник Росії Петро Толстой заявив, що на Донбасі немає російських військ, що це внутрішній конфлікт України.Проте і депутат із Швеції, доповідач Маргарета Седерфельт, і представники України виступили проти, а під час голосування російська делегація залишилася у меншості.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисяч людей. Так само Москва заперечує незаконність окупації українського Криму і називає її «возз’єднанням».

Источник: radiosvoboda.org