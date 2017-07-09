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Число отказов в субсидии растет: за что могут забрать "скидку" по новым правилам
Если окажется, что семья незаконно пользовалась социальной помощью, размер использованной субсидии придется вернуть.
В Украине за последние несколько лет количество получателей субсидии выросло больше, чем в десять раз. В 2015 году программу субсидий расширили и упростили, а в 2017-м Кабмин принял решение "реформировать" субсидии. Теперь на продление скидки не могут претендовать должники, а за ложную информацию в декларации и нарушения правил заставят вернуть использованную субсидию в бюджет.
В субсидии отказали почти каждой второй семье
С начала года субсидии получили более двух миллионов украинских семей. Это всего лишь 50,9% от тех, кто обратился за оформлением скидки. В прошлом году, отмечается в данных Госстата, за этот же период (с января по май) субсидии оформили на 11% семей больше.
Число отказов растет с прошлого года. Как пояснил министр соцполитики Андрей Рева, подобная тенденция вполне ожидаема. Количество тех, кто обратился за помощь, выросло в несколько раз, пропорционально увеличилось и число тех, кому отказали. Даже с учетом отказов, государство помогает оплачивать коммуналку 45% всех семей. Только в 2017-м на субсидии из бюджета потратят больше 61 миллиарда гривен. Эта цифра соизмерима со всем бюджетом на медицину в этом году.
Один из способов сократить расходы на субсидии – ужесточить требования к их получателям. Именно так и поступило правительство. Для "повышения эффективности программы социальной поддержки" Кабмин в конце апреля принял постановление №300. Согласно новому документу, в мае в скидках отказали тем, у кого есть долги за коммуналку как минимум за два месяца.
"Если есть долго за коммунальные услуги, но при этом в прошлом сезоне вы не пользовались субсидией, ее можно оформить. Если у вас была субсидия и есть долг как минимум за два года, чтобы продлить субсидию на следующий сезон, нужно погасить задолженность", – рассказали сайту "Сегодня" на горячей линии Кабмина.
Еще одно важное нововведение – незаконно использованную скидку придется в полном объеме вернуть государству. К примеру, если семья скрыла дополнительный доход, после "разоблачения" придется не только платить за коммуналку по полной, но и вернуть субсидию.
Как говорят в правительстве, больше всего отказов из-за покупки на сумму от 50 тысяч гривен. Согласно правилам, если в этом сезоне купили что-то дорогостоящее, в следующем – придется справляться со счетами без субсидии. При этом правило касается не только покупок, но и оплаты услуг и медицинских операций, например, коррекции зрения (исключение только для операций, необходимых для "обеспечения жизнедеятельности").
"Если у вас плохое зрение и вам нужна была эта операция, обратитесь в комиссию в орган социальной защиты по месту жительства, предоставьте необходимые документы. По решению комиссии субсидию у вас могут не забирать", – посоветовали на горячей линии Кабмина.
Напомним, еще в прошлом году президент Петр Порошенко подписал указ об открытии банковской тайны "для проверки данных, которые граждане предоставили при оформлении социальных выплат". То есть по запросу из Минфина банк должен показать счета конкретной семьи. Если окажется, что ежемесячный доход выше указанного, или была сделана покупка на сумму от 50 тысяч гривен, такую семью могут оставить без государственной помощи.
Еще одно распространенное нарушение – украинцы оформляют скидки на жилье, которое сдают в аренду. По закону, оформить скидку можно только на ту квартиру, в которой живешь. А доход от аренды ужно указывать в декларации и платить с него подоходный налог. На данный момент на сайтах с объявлениями можно найти десятки предложений о сдаче квартир уже с оформленной субсидией. Если о нарушении узнают в органах соцзащиты, размер использованной скидки придется вернуть в бюджет.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, субсидия, правила, отказ
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