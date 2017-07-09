Что будет с украинцами, которые не заработали 35 лет стажа после реформы

09.07.2017 12:40

Правительство представило концепцию пенсионной реформы. И хотя еще никто не видел проектов законов, уже можно прикинуть, кто пострадает от новшеств Кабмина.

Верховная Рада рассмотрит законопроекты о пенсионной реформе в начале осени. В меморандуме с МВФ украинские власти взяли на себя обязательство до конца мая принять необходимые для реформы законы, однако выполнить это требование не успели. В том числе по этой причине очередной кредитный транш с июня-июля перенесли на осень. Если документ примут, уже со следующего года украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам. Мы разобрались, какой стаж нужен будет украинцам для получения пенсии после реформы и что делать, если не успели накопить стаж.

Украинцы будут выходить на пенсию в 60, 63 и 65 лет

Пенсионный возраст в Украине, несмотря на требование МВФ, пересматривать не стали. Как и прежде, большинство украинцев будут выходить на «заслуженный отдых» в 60 лет. Правда, требования для выхода на пенсию «вовремя» ужесточат. В следующем году понадобится как минимум 25 лет стажа. С каждым годом необходимый стаж будут увеличивать на 12 месяцев. Так, для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году понадобится уже 35 лет стажа.

Тем, кто не сможет выполнить это требование, придется работать до 63 или до 65 лет. Таким образом, правительство предлагает увеличить эффективный пенсионный возраст, не меняя при этом цифру «60», поясняет старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.

Требования для выхода на пенсию в 63 года также будет увеличивать на 12 месяцев ежегодно. В следующем году для выхода на пенсию в 63 понадобится как минимум 15 полных лет стажа. Но уже через 10 лет в этом возрасте на «заслуженный отдых» будут выходить украинцы со стажем от 25 до 35 лет.

В то же время минимальный стаж для получения пенсии в 65, согласно документу, пересматривать не будут. Украинцы имеют право на пенсию в этом возрасте при условии наличия хотя бы 15 лет стажа.

Полноценно эти нововведения заработают только в 2021 году. Со следующего года и до конца 2020 законопроект предусматривает государственную помощь украинцам, которые достигли 60 лет в период с 2018 по 2021 год и при этом имеют меньше необходимого стажа. По закону они должны ждать пенсию до 63 или 65 лет, но эти несколько лет они могут получать госпомощь.

«Правда, тут тоже есть риски, и многое зависит от того, как поведет себя Пенсионный фонд (ПФ). Например, кому-то повезло родиться второго января и ему в 2018 году исполнится 60 лет, но ему далеко до 25 лет стажа, есть только 15. Предположим, человек придет в ПФ оформлять пенсию, а ему ответят: «Извините, у нас новые правила и чтобы пойти на пенсию в 60, нужно 25 лет стажа, а у вас только 15, вы такого права не имеете. Если человек сам недостаточно разбирается, он может подумать, что его вообще всего лишили. ПФ должен разработать детальные инструкции для своих сотрудников, как они должны действовать, чтобы люди не остались без ничего», – отмечает Лидия Ткаченко.

Если не наберется и 15 лет стажа, пенсия не положена. Вместо этого государство гарантирует социальную помощь. Если государственная помощь ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных, украинцы имеют право обратиться в органы социальной защиты и написать заявление на доплату.

Повезло тем, кто окончил вузы до 2004 года

Пенсионный фонд проводит персонифицированный учет пенсионеров с 2000 года. С этого момента ПФ внимательнее следит за социальными взносами. Кроме того, с 2004 года в страховой стаж перестали учитывать время обучения в вузах. К примеру, украинец, который окончил вуз в 2010-м, для получения пенсии в 60 лет должен работать 35 лет. А те, кто окончил вуз, к примеру, в 2003-м, могут получить пенсию в 60 лет, проработав 30 лет (еще пять лет засчитают в стаж за время, проведенное в вузе).

Еще одно важное нововведение – стаж можно будет купить. Ранее министр соцполитики предполагал, что пенсионной реформой предусмотрят покупку до пяти лет стажа, однако после эту норму пересмотрели. На данный момент в законопроекте говорится о то, что украинцы смогут купить как минимум два года стажа. Чтобы посчитать, сколько это стоит, нужно определить минимальную сумму социального взноса = минимальная зарплата × 22%. Сейчас это 704 гривни. Чтобы узнать стоимость одного года, нужно сумму минимального взноса умножить на 24, а два года обойдутся в 42 минимальных взноса. На данный момент первый год купленного стажа стоит 16 896 гривен, а два года – 29 568 гривен.

Если есть всего 13 лет стажа, покупка двух лет позволит претендовать на минимальную пенсию в 65 лет. Кроме того, от стажа зависит размер пенсии. Например, если бы пенсионная реформа действовала уже сегодня, при зарплате в 10 тысяч гривен (примерно в полтора раза выше средней по стране) и 30 годах стажа можно было бы претендовать на пенсию в 1694 гривни, а при 32 лет стажа – на 1806 гривен.

Отметим, как говорится в правительственной презентации пенсионной реформы, через 10 лет на пенсию в 60 будет выходить только половина украинцев.

Как поясняет премьер-министр Владимир Гройсман, это позволит создать более «справедливые условия»: чем меньше работал – тем позже на пенсию.

«Не надо забрать у одного пенсионера, который всю жизнь работал, и отдать другому, который не работал. Если по здоровью – есть пенсия по инвалидности. Но если человек бездельничал, не хотела работать или занимался скрытой работой, конечно, он не может быть в таких же условиях. Мы действуем в интересах человека труда», – заявил премьер на парламентских слушаниях.

Источник: hyser.com.ua