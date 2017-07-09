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Геращенко відповіла на слова Путіна про "русофобію"

09.07.2017 14:00
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Геращенко відповіла на слова Путіна про "русофобію"

Геращенко відреагувала на заяву російського президента, якому ввижається русофобія в Україні.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook відповіла на слова російського президента Володимира Путіна про "русофобію" в Україні.

У Трампа розповіли про результати зустрічі з Путіним.

"Це не русофобія. Це набагато серйозніше і вже назавжди. Це розуміння, хто ворог і вбивця, мародер і грабіжник, загарбник і окупант, підлий сусід, що ненавидить Україну", - йдеться у її повідомленні.

Також Геращенко нагадала результати російських опитувань (зокрема, "Левада-Центру"), за результатами яких 69% населення РФ вважають Україну та українців ворожою країною, ворогом номер 2 після США. 

Источник: unian.ua




Теги: Донбасс, Путин, Дональд Трамп, Ирина Геращенко
 
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