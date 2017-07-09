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На Тернопольщине автобус с 45 туристами слетел с обрыва: есть жертвы

09.07.2017 11:12
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На Тернопольщине автобус с 45 туристами слетел с обрыва: есть жертвы

В Тернопольской области в селе Ягельница произошло жуткое ДТП – автобус с 45 туристами слетел с обрыва и несколько раз перевернулся.

Об этом пишет НТК.

Отмечается, что люди ехали в Одесскую область на отдых. В салоне также были дети. "Нас ехало 45 человек на море, сильный ливень, автобус понесло, он пару раз перевернулся и упал в обрыв", - рассказала пассажирка.

По предварительной информации, погибла молодая женщина, ее извлекают из зажатого автобуса. Много людей получили травмы.

Источник: kriminal.tv



Теги: Донбасс, Тернополь, автобус, ДТП
 
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