ПА ОБСЄ прийняла Мінську декларацію

09.07.2017 14:46

ПА ОБСЄ на заключному засіданні 26-ї літньої сесії в білоруській столиці прийняла Мінську декларацію.

Про це повідомляє БЕЛТА.

“В основу Мінської декларації лягли резолюції, прийняті за підсумками дискусій. У документі сформульовано рекомендації для національних урядів, парламентів і міжнародного співтовариства щодо реагування на актуальні виклики та загрози, що постають перед ним, ", - йдеться у повідомленні.

Так, зокрема, за повідомленням агентства "Інтерфакс-Захід", парламентська асамблея ОБСЄ прийняла запропоновану українською делегацією резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

Росія виступила категорично проти прийняття даної резолюції, однак документ був прийнятий.

У резолюції "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України ПА ОБСЄ заявляє про свою "повну повагу до суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним співтовариством кордонів, які включають Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Також в документі ПА ОБСЄ заявляє про "засудження тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією і триваючої гібридної агресії Росії проти України в Донбасі".

Крім того, в резолюції ПА ОБСЄ "закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні допомогою припливу бойовиків, грошових коштів і зброї через непідконтрольна уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати надавати будь-яку підтримку незаконним збройним формуванням в окремих районах Донецької і Луганської областей України, які вчиняють терористичні акти в Україні".

У документі також міститься заклик до Російської Федерації "забезпечити виведення своїх збройних формувань, військової техніки та найманців з території окремих районів Донецької та Луганської областей України під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння всіх незаконних збройних формувань".

Источник: ukrinform.ua