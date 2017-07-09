Польша планирует установить на границе с Украиной забор от диких кабанов за $27 миллионов

09.07.2017 18:29

Польша планирует установить на границе с Украиной ограждение длиною в 700 километров.

По словам главы Минсельхоза страны Эвы Лехтакаи, это мера по борьбе с африканской чумой свиней. Она пояснила, что забор станет преградой для зараженных диких кабанов, информирует news.eizvestia.com.

По предварительной оценке сооружение обойдется в 27 миллионов долларов.

Источник: news.eizvestia.com