Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Польша планирует установить на границе с Украиной забор от диких кабанов за $27 миллионов

09.07.2017 18:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Польша планирует установить на границе с Украиной забор от диких кабанов за $27 миллионов

Польша планирует установить на границе с Украиной ограждение длиною в 700 километров.

По словам главы Минсельхоза страны Эвы Лехтакаи, это мера по борьбе с африканской чумой свиней. Она пояснила, что забор станет преградой для зараженных диких кабанов, информирует news.eizvestia.com.

По предварительной оценке сооружение обойдется в 27 миллионов долларов.

Источник: news.eizvestia.com



Теги: Донбасс, Польша, граница, стена
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх