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Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
После встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном президент Петр Порошенко. Об этом он сказал во время брифинга.
По его словам, в сегодняшнем визите Украина видит мощный сигнал поддержки украинского государства.
"Если Москва в очередной раз не хочет потерять шанс, ей следует присоединиться к логике, которой придерживаются все остальные члены Нормандского формата.
Первое - это надежное и устойчивое прекращение огня.
Второе - это вывод всех оккупационных войск с украинской территории.
Третье - это прекращение запугивания международных наблюдателей...
Четвертое - обеспечить надежный контроль международных сил неконтролированного участка украино-российской границы и линии столкновения.
Пятое - освобождение всех заложников, которые находятся на оккупированной территории и в Российской Федерации", - сказал президент.
Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко встретил на крыльце Администрации Президента в Киеве Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который приехал в Украину с первым официальным визитом.
Петр Порошенко на брифинге после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что рад назначению нового спецпредставителя США по Украине.
Источник: strana.ua
Теги: Россия, Донбасс, визит, Порошенко
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