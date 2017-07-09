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Посол розвіяв ілюзії щодо вступу України в ЄС
Мінгареллі оцінив темпи зближення українського законодавства і законодавства ЄС з моменту підписання Угоди про асоціацію.
Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю «Главкому» розповів, що він, «як друг України», має розвіювати будь-які ілюзії та рекомендувати українським колегам зосереджуватися на тому, що можна реально досягнути. Зокрема, такою ілюзією він назвав і розмови деяких політиків щодо вступу України до ЄС.
«Сьогодні маємо сфокусуватися на впровадженні Угоди про асоціацію і створенні поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Це буде надзвичайно важливо для української економіки і для поліпшення стандартів життя українців. Якщо вимагати якихось розширених відносин за нинішніх обставин – це навряд чи дасть якийсь позитивний результат», - вважає дипломат.
Мінгареллі також оцінив темпи зближення українського законодавства і законодавства ЄС з моменту підписання Угоди про асоціацію три роки тому. «Багато ваших міністерств активно працюють над цим питанням. Зараз, коли з 1 вересня Угода про асоціацію набуде повної чинності, необхідно буде подвоїти наші зусилля і прискорити впровадження її положень», - зазначив посол.
Він пояснив, якими етапами зближення з ЄС Україна має пройти на шляху вступу до ЄС: «Важливо, як я вже говорив, здійснити гармонізацію українського законодавства і законодавства ЄС. Це потрібно для поступової інтеграції економіки України у внутрішні ринки країн-членів ЄС і такою має бути наша мета на наступні кілька років. Після її досягнення можна буде думати про наступний етап».
Источник: glavcom.ua
Теги: Украина, Донбасс, иллюзия, Соглашение об ассоциации
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