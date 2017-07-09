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РФ пытается сделать Украину непривлекательной для Запада, - глава Всемирного конгресса украинцев Чолий
Российская пропаганда пытается создать на Западе образ Украины как непривлекательной и коррумпированной страны. Заявил глава Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий в Украинском доме в Варшаве.
"Цель российской пропаганды заключается в том, чтобы у западных государств отпало желание интересоваться Украиной, то есть представить её как страну, которая как была неудачной, так и осталась, как была недеформированной, так ею и остается, что она неспособна на перемены, а потому лучше не вкладывать в неё ни денег, ни усилий и оставить наедине. А через некоторое время Российская Федерация снова прижмет её к себе, а мы знаем как Российская Федерация умеет прижимать Украину к себе", - отметил Чолий.
Он отметил, что такие заявления являются очевидной ложью, потому что за последние годы Киев сделал значительные шаги в реформировании и в борьбе коррупцией. В то же время, он призвал украинцев не распространять за рубежом неправду, что в Украине ничего не меняется.
"Это вредит Украине даже больше, чем российская пропаганда", - подчеркнул он.
Чолий подчеркнул, что все украинцы в меру своих возможностей должны включиться в противодействие российской пропаганде и дезинформации, в частности используя соцсети.
"В Фейсбуке 1,9 млрд пользователей и поэтому через соцсети можно доносить информацию об агрессии Российской Федерации и о реформах, которые происходят в Украине", - констатировал председатель ВКУ.
По его словам, нужно постоянно информировать о ситуации в Украине, чтобы она не сходила с повестки дня на Западе.
Чолий отметил, что недавно представитель США в ОБСЕ Кейт Мари Бернс заявила, что с 1 января до 30 мая этого года на востоке Украины погибло на 30% больше украинских военнослужащих, чем за аналогичный период прошлого года.
Источник: censor.net.ua
Теги: Украина, Донбасс, Варшава, перемены
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