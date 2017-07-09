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Трамп пообіцяв не скасовувати санкції проти РФ до розв'язання конфліктів в Україні та Сирії
Дональд Трамп розповів про свою зустріч із Володимиром Путіним у Гамбурзі. Питання санкцій проти Росії, за його словами, на ній не порушувалося.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що не має наміру скасовувати санкції проти Росії до остаточного розв'язання криз на Сході України та в Сирії. За його словами, питання санкцій не порушувалося під час його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту Великої двадцятки в Гамбурзі.
"Санкції не обговорювалися на зустрічі з президентом Путіним. Нічого не буде зроблено, поки не будуть вирішені українська та сирійська проблеми", - написав Трамп у неділю, 9 липня, на своїй сторінці в мережі Twitter.
Крім того, американський президент повідомив, що на зустрічі зі своїм російським колегою порушував питання про втручання Росії у вибори в США. Утім, за словами Трампа, Володимир Путін категорично заперечив будь-яке втручання.
Також Трамп висловив надію на подальшу співпрацю з Росією щодо врегулювання в Сирії. "Ми домовилися про припинення вогню на частині території Сирії, що дозволить врятувати життя людей. Настав час рухатися вперед у сфері конструктивної співпраці з Росією!", - написав Трамп.
Источник: dw.com
Теги: Россия, Донбасс, Дональд Трамп, санкции
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