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У понеділок до України приїде міністр закордонних справ Португалії
Климпуш-Цинцадзе обговорила з колегою з МЗС Португалії можливість візитів на найвищому рівні.
Віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе, перебуваючи з робочою поїздкою в Португалії, зустрілася з державним секретарем з європейських питань МЗС Португалії Маргарідою Маркеш.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Климпуш-Цинцадзе подякувала за підтримку Португалією важливих для України рішень, таких як надання безвізового режиму, продовження санкцій проти Російської Федерації, всебічну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також надання допомоги пораненим українським військовим.
Сторони підкреслили важливість інтенсифікації політичного діалогу та розвитку економічного співробітництва двох країн. Маркеш висловила впевненість, що візит до України міністра закордонних справ Португалії, який очікується 10 липня, додасть нових можливостей до українсько-португальських відносин. Климпуш-Цинцадзе обговорила з колегою з МЗС Португалії можливість візитів на найвищому рівні.
Климпуш-Цинцадзе та Маркеш також обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС, який пройде наступного тижня у Києві.
«Наша позиція щодо України абсолютно чітка. Ми підтримуємо ваші прагнення та сподіваємося на позитивні результати саміту», – зазначила Держсекретар МЗС Португалії.
Вона також підкреслила, що Португалія високо цінує співпрацю країн Східного партнерства і багато уваги приділяє підготовці саміту Східного партнерства, який відбудеться в листопаді. На думку Маркеш, цей саміт – гарна нагода для України висловити свою позицію та ініціювати обговорення українських питань.
І.Климпуш-Цинцадзе поінформувала колегу з Португалії про хід реформ в Україні, основні досягнення та складнощі. Своєю чергою М. Маркеш подякувала українському віце-прем’єр-міністру за участь у конференції Women in Leadership, а також відзначила задоволення співпрацею з українською спільнотою у Португалії, яка налічує понад 35 тис. людей.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, министр, Португалия, сотрудничество
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