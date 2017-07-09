В центре Киева усилили меры безопасности на ближайшие два дня

09.07.2017 15:21

В ближайшие два дня, 9 и 10 июля, в правительственном квартале столицы усилены меры безопасности в связи с визитами иностранных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook.

Порядок в центре города обеспечивают около 500 полицейских и бойцов Нацгвардии.

Нести службу в усиленном режиме правоохранители будут до завершения всех запланированных мероприятий.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил УП, что охрана ряда мест и зданий в Киеве усилена в связи с приездом в воскресенье и в понедельник госсекретаря США Рекса Тиллерсона, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Источник: strana.ua