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В I полугодии 2017 года «Укрзализныця» оплатила почти 8 млрд грн налогов

09.07.2017 22:27
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В I полугодии 2017 года «Укрзализныця» оплатила почти 8 млрд грн налогов

«Укрзализныця» улучшила рентабельность и оплатила почти 8 млрд грн налогов и платежей в бюджет и государственные целевые фонды. Об этом сообщается на сайте компании.

«За шесть месяцев 2017 года «Укрзализныця» получила чистую прибыль в сумме 103,1 млн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2016 года (убыток I полугодия 2016 года – 3,8 млрд грн)», − сказано в сообщении.

Источник: journalist.today



Теги: Донбасс, фонд, прибыль
 
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