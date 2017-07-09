В Запорожье задержали пару, продавшую младенца за 7 тысяч долларов

09.07.2017 07:58

Горе-родителям грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Прокуратура Запорожской области направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая по предварительному сговору со своим мужем продала своего новорожденного ребенка сразу после выписки из роддома г. Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Указанные лица были задержаны правоохранителями в съемной квартире, сразу после совершения незаконной сделки в отношении ребенка и получения денежных средств в сумме 7000 долларов США", – говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная по предварительному сговору в отношении малолетнего) и в отношении их избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, отметили в прокуратуре.

Источник: segodnya.ua