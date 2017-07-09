За что могут отказать в субсидии: полный перечень "нарушений"

09.07.2017 10:07

В Украине по итогам этого года, как подсчитали в Минсоцполитики, девять из 12 миллионов украинских семей будут получать субсидии. В конце прошлого года на программу субсиди-2017 выделили 47 миллиардов гривен, однако уже в мае стало понятно, что денег не хватает. В прошлом месяце бюджет увеличили до 61 миллиарда.

Как заявляет замглавы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алена Бабак, расходы на коммунальную скидку в этом году могут и вовсе достичь 100 миллиардов гривен. Один из способов снизить расходы – ужесточить требования к субсидиантам. К примеру, в апреле правительство приняло постановление, согласно которому субсидия не будет продлеваться украинцам с долгами за коммуналку. Сайт "Сегодня" собрал перечень "нарушений", за которые могут лишить субсидии.

Крупная покупка

Как узнают: в Минфине отдел верификации сверяет информацию из разных реестров, имеют доступ к банковским счетам

Легче всего обнаружить покупку участка земли или машины, эта информация отображается в государственных реестрах. Но если, к примеру, приобрести дорогой телефон за наличку, такая покупка может остаться незамеченной.

В постановлении Кабмина уточняют, что к покупкам относятся: приобретение земельного участка, квартиры или дома, машины, строительных материалов, расходы на ремонт жилья или транспорта.

Скрыли дополнительный доход, например, от сдачи квартиры в аренду

Как узнают: Минсоцполитики предлагает расширить полномочия социальных инспекторов. Если по итогам исследования материального положения семьи окажется, что в квартире живет другая семья

Как говорится в правительственном постановлении, речь идет о всех незадекларированных доходах. Правда, в Минфине сайту "Сегодня" сказали, что ловить "за руки" бабушек, которые продают собственноручно выращенные овощи, не будут.

Есть задолженность за коммуналку как минимум за два месяца

Как узнают: информация о задолженности отображается на индивидуальных счетах домохозяйств

В этом году субсидии не продлили украинцам, которые накопили долги по коммуналке. Если есть долг, субсидию оформить можно только в том случае, если раньше ее не получали.

Дохода семьи достаточно, чтобы самому платить за коммуналку

Как узнают: информацию о доходах органы соцзащиты получают из налоговой службы, Пенсионного фонда и других ведомств

Субсидии на неотопительный сезон рассчитывают с учетом дохода, полученного с апреля 2016-го по март 2017-го. Если в этом году, например из-за роста минималки, значительно вырос доход, в субсидии могут отказать. Для каждой семьи размер субсидии считают индивидуально.

Источник: facenews.ua