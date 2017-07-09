Закарпаття радо зустріло дітей з сімей правоохоронців з Донецької області

09.07.2017 16:04

Десятеро дітей із Донецької області приїхали на Закарпаття, щоб відпочити в нашому краї та в Угорщині. Це стало можливим у рамках поліцейського проекту «Схід і Захід разом».

Сьогодні, 9 липня, з дітьми з Донецької області, які поїхали на відпочинок до Угорщини, зустрівся начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Роман Стефанишин. Головний поліцейський краю розпитав про перші враження від нашої області та Ужгорода і побажав дітям гарного відпочинку. Деякі з них уже були на Закарпатті, інші отримали незабутні перші враження.

Діти приїхали в Ужгород вчора ввечері, а вже сьогодні зранку їдуть на тижневий відпочинок за кордон. Таку можливість жителі прифронтових територій отримали в рамках проекту «Схід і Захід разом», який започаткував Голова Національної поліції України, генерал поліції Сергій Князєв спільно зі своїм заступником, начальником ГУНП в Донецькій області, генералом поліції В’ячеславом Аброськіним. Хороший досвід підтримав та розвиває керівник закарпатської поліції Роман Стефанишин. Після відпочинку діти проведуть день в Ужгороді та познайомляться з роботою місцевих правоохоронців.

Цього літа вже дві групи дітей з Донеччини приїжджали на Закарпаття, до Угорщини юні туристи відправляються вперше. Це стало можливим завдяки Генеральному консулу Угорщини в Ужгороді Йожефу Бугайлу. Цього місяця за кордон поїде ще одна група дітей з Донецької області. Крім цього, в рамках проекту «Схід і Захід разом» планується ще чимало хороших і корисних заходів, повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Источник: goloskarpat.info