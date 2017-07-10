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БПП избавился от очередного нардепа
Народный депутат от БПП Борислава Розенблата исключили из фракции
Об этом заявил сам Розенблат после заседания фракции БПП.
Эту же информацию подтвердил заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко.
Он заявил, что фракция поддержала голосования за снятие депутатской неприкосновенности с Розенблата.
Кононенко также сообщил, что фракция БПП поддержит снятие неприкосновенности с 4 других нардепов, по которым есть решения Комитета по вопросам регламента.
Напомним, в регламентном комитете признали законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Юрия Луценко в отношении народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Борислава Розенблата, на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.
Как сообщала Politeka, ранее фракцию «Блок Петра Порошенко» покинул народный депутат Владислав Голуб.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Верховная Рада, нардеп, БПП Солидарность
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