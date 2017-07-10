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Цена на газ: что ждет украинцев зимой

10.07.2017 18:14
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Цена на газ: что ждет украинцев зимой

Цена на «голубое топливо» для украинцев в нынешнем отопительном сезоне не изменится

Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленноси Игорь Прокопив в ходе пресс-конференции.

«Мой прогноз, что цена на газ для населения в нынешнем отопительном сезоне не изменится. Предпосылок для этого я не вижу», — отметил он.

Напомним, по словам народного депутата от фракции Самопомич» Алены Бабак, в этот отопительный сезон правительство должно отказаться от корректировки тарифов на газ, потому что очередное повышение тарифов неизбежно приведет к уничтожению остатков среднего класса, который должен содержать себя и субсидиантив, количество которых в отдельных областях превысила 60%.

Как ранее писала Politeka, НКРЭКУ повысила для ПАО «Киевэнерго» тариф на поставку горячей воды, снизив при этом тариф на отопление.

Источник:  https://politeka.net с ссылкой на 112 Украина



Теги: Украина, Донбасс, цена, зима, газ
 
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