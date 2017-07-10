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Чем травят на популярных курортах Херсонщины
В пгт. Лазурном Херсонской области торговали арбузами с повышенным содержанием нитрата
Об этом рассказали представители местных ветеринарных служб.
«Нитратные» арбузы были обнаружены во время проверки работы специалистов ветслужбы на местах по исследованию продукции, которую продают на сезонных агропромышленных рынках в пгт. Железный Порт, Приморское Голопристанского района и пгт. Лазурное Скадовского района.
Проверку, которая проходила 1-2 июля, осуществляли и.о. начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии и руководитель Херсонской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины им. Л. Ценковского.
Они и нашли вредные ягоды на ранке «Комфорт» в Лазурном, после чего все арбузы были изъяты из продажи.
Как писала Politeka, 7 июля в Закарпатской области на популярном курорте произошел крупный пожар. В частности, спасатели ликвидировали огонь на турбазах в Солотвино Тячевского района Закарпатья, куда часто приезжают люди, страдающие от бронхиальной астмы.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, отравление, курорт, Херсонская область, арбуз
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