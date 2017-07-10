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Архив - Украина

Чем Украина может привлечь Голливуд

10.07.2017 15:48
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Американский режиссера и путешественник Артур Вей рассказал про потенциал Украины для мирового кинематографа

По словам Вейя, украинские пейзажи уже не одно десятилетие восхищают иностранцев: здесь создают яркие фотопроекты, снимают легендарные фильмы, сюда едут за незабываемыми впечатлениями.

За полтора месяца пребывания в Украине он успел увидеть немало интересных мест, которые собрал в одном ролике с красноречивым названием: «12 причин, почему я безусловно останусь на дольше в Украине».

«Люди едут в Париж с большими ожиданиями. Люди приезжают в Украину без каких-либо и в конечном итоге приходят в экстаз», — признался он.

Режиссер почти ничего не знал о стране, куда собирался – разве что из лент новостей. Когда увидел, какие панорамные кадры здесь можно создавать с помощью дрона, то навсегда влюбился в украинские села и города.

Больше всего ему понравилось бывать в Киеве, Львове, Карпатах, Черновцах, успел заехать даже в Чернобыль.

Особенно тепло вспоминает о людях из западных регионов страны.

«Они нам давали слишком много алкоголя, поэтому самые лучшие воспоминания – это на самом деле то, что я едва помню. Они были просто сумасшедшие. Они показали нам так много своих танцев, музыки и культуры», — заверил Вэй.

По его мнению, Украина может стать хорошей туристической площадкой и лучшим местом для мирового кинематографа, поэтому в развитие этих сфер необходимо постоянно инвестировать.

Как писала Politeka, в этом году Американская академия кинематографических искусств и наук («оскаровская» академия) обновляет свой состав и одесситке Кире Муратовой предложили стать одним из членов жюри.

Отметим, в числе новых членов Американской киноакадемии режиссеры, актеры, операторы, сценаристы, монтажеры, саунд-продюсеры. Среди режиссеров, которые будут судить «Оскар» в 2018-м году — Ким Ки Дук, Барри Дженкинс и Гай Ричи.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Знай.ua



Теги: Украина, Донбасс, кино, Голливуд
 
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