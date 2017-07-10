КОГДА В УКРАИНЕ ОЖИДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ

10.07.2017 18:58

С 1 июля правительство отпустило цены, то есть, сняло обязательную для определенных групп товаров торговую надбавку 15%. Теперь продавай по чем хочешь, лишь бы покупали. Прошло более 10 дней, но цены в магазинах городов Донбасса совершенно не изменились.



Они повысились ранее, с начала года. Повышение было медленным и как будто незаметным. В итоге сахар, мясо и сладости подорожали на 20 %, творог, сметана, сливочное масло, рыба, сыр и колбаса – на 10-15 процентов.



Чуть меньше подорожание коснулось муки, круп, чая и кофе. Стоимость хлеба с начала года не повышалась. И хотя нет теперь обязательной для такого вида товара торговой надбавки, продают его, как и до 1 июля, по цене от 9 до 10 гривень.



Председатель ассоциации торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что последствия снятия ограничения на торговую надбавку мы ощутим уже в начале осени. Первое, весомое подорожание продуктов, как обычно будет в сентябре.



Но если, например, в прошлом году цены повысились на 5-10 процентов, то в этом можно ожидать 20, а то и 50 процентов.



Речь идет о ранее регулируемых государством ценах на основные продукты питания: сахар, мука, сливочное масло определенной жирности, свинина, говядина, курица и так далее, всего 15 наименований.



Зато цены на овощи могут к этому времени значительно снизиться. Дождливое лето, по мнению специалистов, будет способствовать хорошему урожаю овощей.

Источник: http://zi.dn.ua