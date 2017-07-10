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Омелян прогнозирует отмену сегодня полетов Ryanair в Украину

10.07.2017 17:10
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Омелян прогнозирует отмену сегодня полетов Ryanair в Украину

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозирует, что объявление крупнейшей в Европе лоукост-авиакомпании Ryanair об отмене полетов в Украину появится уже в понедельник, 10 июля.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вылетаю из "государственного" "Борисполя" в Бухарест на украинско-румынские переговоры. Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украину", - заявил Омелян.

Как сообщалось ранее, аэропорт "Борисполь" официально начал сотрудничество с лоукостом Ryanair.

Ранее аэропорт "Киев" приостановил диалог с лоукостером Ryanair.

МАУ введет плату €20 за регистрацию в аэропортах.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, самолеты
 
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