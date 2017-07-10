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Порошенко рассказал о стратегии Украины по вступлению в НАТО
Украина не будет спешить с членством в Альянсе, пока не выполнит ряд условий, отметил президент
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление в НАТО – приоритетная цель Украины. Об этом он сказал на заседании Комиссии Украина-НАТО.
По его словам, Украина намерена вступить в НАТО, однако сначала должна пройти процесс реформирования, отвечающий стандартам Альянса.
"Наш приоритет – интеграция в Североатлантическое безопасное пространство с целью вступления в организацию Североатлантического договора. Очень важно, что это решение НАТО и 29-ти стран-членов. Ни одна страна мира вне НАТО не имеет права вето для этого сотрудничества. Но это не значит, что мы немедленно будем подавать заявку о членстве – нет. Это значит, что нам нужно построить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов. И тут нам нужна помощь и сотрудничество со стороны наших партнеров по НАТО. Мы готовы к этому", – сказал Порошенко.
Президент отметил, что Украина поставила перед собой амбициозную программу реформирования сектора обороны и безопасности.
"Мы реализуем цель этих реформ – это достижение соответствия членству. Реформирование и усиление обороноспособности страны – это первоочередная задача для нашего взаимодействия с НАТО на данном этапе. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Альянсом с целью построения сильной, стабильной Украины, которая преданна демократии и верховенству права, и обеспечения силы и безопасности Североатлантического альянса. Именно такая Украина сегодня является основой крепкой европейской и евроатлантической безопасности", – добавил глава Государства.
Напомним, недавно Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины". Он отметил, что отныне курс Украины на вступление в НАТО четко определен как один из ключевых факторов государственной политики страны.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, Порошенко
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