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Порошенко: У нас есть доказательства того, что кибератаки организовала Россия

10.07.2017 16:05
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Порошенко: У нас есть доказательства того, что кибератаки организовала Россия

Украина располагает доказательствами того, что последняя кибератака была организована Россией. Об этом на брифинге заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Кибератаки - это ключевой элемент гибридной войны и сейчас мы имеем свидетельства того, что последняя кибератака была организована РФ", - сказал П.Порошенко.

По его словам правоохранительные органы получают новое оборудование для защиты и предупреждения кибератак.

Также Президент напомнил, что один из трастовых фондов НАТО в Украине работает в сфере кибербезопасности и он надеется на расширение сотрудничества.

"Сотрудничество в области кибербезопасности является главным направлением нашего сотрудничества (с НАТО - ред.)", - отметил Президент.

По его словам страны-члены Альянса и Украина организовали координацию уже через 40 мин после нападения.

Напомним, по приблизительным подсчетам, в результате хакерской атаки, произошедшей 27 июня, было выведено из строя до 10 процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, кибератака, Порошенко
 
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