После реформы пенсии украинцам будут пересчитывать по формуле каждый год: как это будет работать

Вместо привычной индексации на уровень инфляции правительство предлагает каждый год пересчитывать выплаты по формуле

Кабинет министров обещает украинцам в этом году запустить пенсионную реформу. Уже в октябре, если парламентарии поддержат нововведения, назначенные пенсии пересчитают с учетом последнего показателя средней зарплаты. А с 2018-го каждый год выплаты будут пересчитывать. Сайт "Сегодня" выяснил, как согласно проекту пенсионной реформы будут индексировать пенсии украинцев.

Как будут повышать пенсии украинцам

Пенсии в Украине повышают два раза в год – в мае и декабре. Размер повышения зависит от уровня инфляции. К примеру, если цены выросли на 10% за год, то и пенсии должны увеличить как минимум на 10% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Так, в прошлом году инфляция составила 12,4%, а пенсии украинцам повысили на 16% от прожиточного минимума. Как отмечают эксперты, главный "минус" такого механизма – "уравниловка". Если прожиточный минимум 1247 гривен, а пенсии повышают, к примеру, на 5%, то и тому пенсионеру, который заработал пенсию в 1300 гривен, и тому, кто получает 2000 гривен, добавят по 63 гривни.

Правда, и это требование в 2014 и 2015 годах не выполняли. Из-за сложной экономической ситуации индексацию пенсий "заморозили". В проекте пенсионной реформы предлагают полностью изменить систему ежегодного перерасчета пенсий.

Согласно документу, повышать пенсии будут не на процент от прожиточного минимума, а на процент от роста зарплат за три прошедших года + половину индекса инфляции за прошлый год. При этом повышать будут одну из составляющих в формуле расчета пенсий, в результате пенсионеры будут получать прибавки, размер которых будет зависеть от стажа и коэффициента зарплаты.

Предположим, что реформа действует уже сейчас. При 30 годах стажа и зарплате больше 10 тысяч гривен (в полтора раза выше средней по стране), украинец мог бы претендовать на пенсию в 1964 гривни. Размер выплаты посчитали бы по формуле:

Средняя зарплата за три прошлых года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж × 1% = 3764×1,5×30×1% = 1693,8 гривни.

В этом году эту пенсию должны были бы повысить на 10,9% (средняя зарплата, из которой платятся взносы, последние три года росла в среднем на 9,5% в год, а уровень инфляции в прошлом году достиг 12,4%). Вместо того, чтобы добавлять процент от прожиточного минимума, согласно предложенной системе, пенсия пересчитают с учетом, что показатель средней за три года зарплаты вырос на 10,9%. Тогда бы уже назначенную пенсию "осовременили" бы до 1878 гривен

4174 ×1,5×30×1% = 1878,3

Фактически, "прибавка" в этом случае составит 185 гривен. По старым правилам к этой пенсии добавили бы 10,2% от прожиточного минимума, то есть 126 гривен. Чем выше зарплата была у пенсионера и чем больше стаж, тем быстрее будет расти пенсия.

В 2014-м в Украине зарплаты выросли всего на 5,6%, а в прошлом году – на 22,3%. Кабмин предлагает повышать пенсии по показателю среднего роста за три года. Если украинская экономика будет развиваться, вместе с ростом зарплат высокими темпами будут расти и пенсии.

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, такой механизм позволит избежать "устаревания" пенсий. Идеальный вариант для того, чтобы уровень пенсии соответствовал размеру зарплат в стране – повышать их на 100% от показателя роста заработной платы, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Правда, для Пенсионного фонда практически любой страны такая норма – слишком дорого.

Если дефицит Пенсионного фонда ликвидируют, то пенсии будут расти быстрее

Правительство благодаря реформе планирует за семь-десять лет полностью ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. По итогам этого года "дыра" составит 141 миллиард гривен, "латают" ее за счет государственного бюджета. К слову, часть расходов Фонда планируют переложить на государственный бюджет, это позволит сократить дефицит. К примеру, за счет государства планируют "дотягивать" пенсии украинцев, у которых по формуле получилась пенсия, ниже минимальной.

"Ликвидация дефицита ПФ не означает уменьшение расходов на пенсии вообще. В данном случае, это скорее перераспределение финансовых обязательств довольно спорное, особенно учитывая изменения в формуле. К октябрю этого года страховые пенсии пересчитают на новую зарплатную базу, у большинства пенсионеров они вырастут, значит, доплаты до прожиточного минимума уменьшатся. Но если в 2018, 2019 и 2020 годах не будет индексации на инфляцию и рост зарплат, очень быстро эффект осовременивания сойдет на нет, и государству придется гораздо больше раскошелиться на доплаты. Если же индексация будет идти ежегодно, включая ближайшие три года, тогда, скорее всего, в ПФ никогда не будет профицита", – поясняет Лидия Ткаченко.

"Если в 2018, 2019 и 2020 годах не будет индексации на инфляцию и рост зарплат, очень быстро эффект осовременивания сойдет на нет, и государству придется гораздо больше раскошелиться на доплаты. Если же индексация будет идти ежегодно, включая ближайшие три года, тогда, скорее всего, в ПФ никогда не будет профицита", – поясняет Лидия Ткаченко.

В законопроекте сказано: после ликвидации дефицита вместо 50% от роста средней зарплаты могут брать при перерасчете пенсий до 100%.

Напомним, до 2012-го пенсии увеличивали на 20% от роста средней зарплаты по стране – уже несколько лет эта норма закона не действует. В результате, по данным Министерства социальной политики, более 7 миллионов украинцев имеют расчетный базовый размер пенсии меньше прожиточного минимума. Как поясняет эксперт организации "Актуарно-пенсионный консультант" Александр Ткач, чиновники посчитали, что для "актуализации" пенсий будет достаточно индексировать весь размер пенсии на размер инфляции (ранее индексировали только ту часть, которая находится в пределах прожиточного минимума).

Отметим, деньги на "осовременивание" пенсий даст в том числе двукратного роста минимальной зарплаты в начале этого года. О том, как пересчитают выплаты пенсионерам, которые уже давно вышли на "заслуженный отдых", можно прочитать здесь. Также сайт "Сегодня" писал, почему пенсии, которые будут назначаться после реформы, окажутся как минимум на 25% ниже.

Истчник: http://www.segodnya.ua