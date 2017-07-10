- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм08:52
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018 года, - Турчинов. ВИДЕО07:48
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- БПП избавился от очередного нардепа22:41
- Безвіз: як отримати біометричний закордонний паспорт без черги22:25
- Siemens пообіцяв засудити росіян22:00
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей21:48
- В сети всплыл очередной скандал по ПриватБанку21:35
Раскрыт коварный план Кремля касательно Крыма
Оккупированный Крым могут заселить тысячами переселенцев из РФ
Такие выводы сделали журналисты после того, как пресс-служба так называемых российских законодательных собраний Севастополя прокомментировала новый генеральный план Севастополя.
В частности, Сергей Аксенов как член согласительной комиссии по внесению изменений в российский генеральный план Севастополя сделал следующее заявление:
«Разработчики проекта генплана сделали неправильный акцент на концепцию мощного роста населения города. Мы такую позицию не разделяем».
По мнению журналистов, это означает, что такая концепция была и есть, и разработчики проекта генплана — московские архитекторы — ее не нафантазировали, а получили от российской администрации Севастополя.
При этом они убеждены, что «мощный рост населения города» может произойти исключительно за счет притока мигрантов из России, которые последнее время чрезвычайно активно скупают жилье на оккупированных территориях.
Как уже сообщала Politeka, у жителя Севастополя Ленура Усманова, получившего медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма», отобрали 20 соток земли, выданных при украинском правительстве.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Крым.Реалии»
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Кремль, план
- Зачем Кремль запустил "утку" о "диверсантах" в Крыму
- Песков попытался донести мысль, что Кремль считает Донбасс частью Украины?
- Мнение: "Тем, кто поверил военной пропаганде, приходится постоянно менять свою позицию, вслед за изменением риторики Кремля"
- Делегации ПАСЕ и ООН выяснили в Донецке, кого выбирает Донбасс (ФОТО)
- В Кремле заявили о переговорах по возврату Сенцова в Украину
- Сын Хрущёва прославляет Путина: "Возврат Крыма к России - это логично" (ВИДЕО)
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Неизвестные повредили в Хрустальном трансформатор, оставив без света 6 тысяч абонентов17:35
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм08:52
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018 года, - Турчинов. ВИДЕО07:48
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- БПП избавился от очередного нардепа22:41
- Безвіз: як отримати біометричний закордонний паспорт без черги22:25
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО
- Богатый урожай: как сильно подорожает хлеб