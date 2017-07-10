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РНБО затвердила обов'язкову реєстрацію для громадян Росії, які знаходяться на території України
Рішенням Ради національної безпеки та оборони в понеділок, 10 липня, було ухвалено рішення, що громадяни Російської Федерації, які перетинають український кордон, мають попердньо зареєструвати своє перебування на території України, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію озвучив секретар РНБО Олександр Турчинов, повідомляючи журналістам підсумки сьогоднішнього засідання РНБО. Зокрема, передбачається, що росіяни віднині будуть зобов'язані проходити обов'язкову реєстрацію відповідно до їхнього тимчасового місцезнаходження. Крім того, громадяни Росії також мають надавати компетентним українським органам дані про план пересування територією України. Турчинов наголосив, що таке рішення було ухвалено заради безпеки держави. Відповідні доручення РНБО надіслала Кабміну, Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Держприкордонслужбі та Державній міграційній службі. Займатися безпосередньою реалізацією рішення РНБО будуть зазначені органи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 2018 року росіяни, які перетинають український кордон, мають заздалегідь пройти електронну реєстрацію.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, регистрация
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