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Синоптик: жара начнется уже завтра, но продлится всего несколько дней
11 июля, во вторник, на большей территории Украины установится жаркая погода, однако высокая температура будет наблюдаться всего несколько дней.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала Наталья Диденко. По словам синоптика, завтра дождливый циклон в Украине сменит жаркая погода, местами ожидается до 34 градусов тепла.
«В Одесской области, Винницкой, в Черновицкой области - до +32 +34 градусов. В восточной части Украины будет чуть ниже, +25 +28 градусов», отметила синоптик. Впрочем, Диденко добавила, что уже 13 июля температура начнет понижаться во многих регионах, в том числе и в Киеве. «Пока открываем плечи, руки, ноги, носы и щеки для солнца и прогреваемся заранее за ноябрь, декабрь и так далее. И не надо сразу тянуться к открытому солнцу, - головы защищаем и питаем организм водой», добавила синоптик.
Что касается погоды на сегодня, то дожди пройдут на западе, а также местами на севере Украины. Температура будет колебаться в районе 23-27 градусов.
Теги: Украина, Донбасс, погода, жара
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