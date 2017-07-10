Стала известна судьба антикоррупционера-вымогателя

10.07.2017 12:56

Эколога-вымогателя отпустили под домашний арест

Главу всеукраинской ОО «Бюро по вопросам защиты экологии и здоровья» Николая Бурду, подозреваемого в вымогательстве, отпустили под домашний арест.

Об этом идет речь в определении Шевченковского райсуда столицы.

Антикоррупционера задержали за вымогательство взятки от предпринимателя. Установлено, что Бурда требовал у предприятия еженедельно платить денежные средства. Сумма зависела от объема добытой предприятием продукции, по предварительным подсчетам «дань» составляла около 200 тыс. гривен в месяц.

Председатель общественной организации, в случае отказа предприятия платить ему деньги, угрожал повредить и уничтожить имущество предприятия.

Злоумышленник был задержан правоохранительными органами при передаче 34 тыс. гривен.

Прокуратура просила для Михаила Бурды мера пресечения в виде содержания под стражей, но им отказали. Михаилу Бурде запрещено покидать жилье с десяти вечера до семи утра. Кроме того, ему нельзя выезжать за пределы Киева без разрешения следователя, прокурора, судьи или суда. Срок домашнего ареста назначен до 4 сентября 2017 года.

Как писала Politeka, стало известно, как чаще всего наказывали украинских чиновников, которые попались на взятке. Самым распространенным наказанием как в 2017, так и в 2016 году был штраф.

Источник: Politeka