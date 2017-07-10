Стало известно имя нового «покровителя» Януковича

10.07.2017 18:26

У экс-президент Украины Виктора Януковича появился государственный адвокат в деле о госизмене

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве решил возложить миссию по защите Януковича на юриста Виталия Мешечека.

Соответствующее решение было принято 7 июля.

Центр назначил адвоката во исполнение определения Оболонского суда от 6 июля, которым ему было поручено назначить бесплатного государственного адвоката Януковичу, который отказался от своих защитников по делу о госизмене.

«При назначении адвоката в соответствии с ч.2 ст.21 закона Украины о бесплатной правовой помощи учитывалась специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства», — отметили в региональном центре правовой помощи.

В соответствии с поручением центра, адвокат должен прибыть для участия в заседании Оболонского суда на 10:00 12 июля.

Напомним, ранее Виктор Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Интерфакс-Украина