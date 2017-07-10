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Требования Ryanair, выдвинутые «Борисполю», не соответствуют украинскому законодательству

10.07.2017 17:50
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Требования Ryanair, выдвинутые «Борисполю», не соответствуют украинскому законодательству

В аэропорту "Борисполь" назвали требования лоукост-авиаперевозчика Ryanair, которые не устраивают украинское руководство.

Как отметил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин, среди списка требований есть незаконные и невозможные. Об этом сообщает "Вести" со ссылкой на "Экономическую правду".

Так, среди требований - бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки для такси, площади для рекламы, аренда площадей в терминале, система приема багажа, офисы для продажи авиабилетов, земля для строительства гостиницы, офисы для службы аренды автомобилей. Все эти требования в аэропорту назвали противозаконными.

Кроме того, руководство "Борисполя" заявляет о незаконности требований единой ставки аэропортового сбора на пассажира на 4 года в размере $7,5 и выплаты аэропортам 35% с доходов магазинов duty-free.

Требование закрепления мест стоянок для самолетов в "Борисполе" называют технологически невозможной, а требование 60-дневного кредитования со стороны аэропорта - такой, что не соответствует нормам финансовой дисциплины.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair заявил о намерении начать полеты из Львова в Мемминген (находится в 110 км от Мюнхена) не в конце октября, а в начале сентября текущего года.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Борисполь, требование, законодательство, самолеты
 
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