Тука рассказал о беспрецедентом успехе Украины

10.07.2017 07:08

Мы являемся свидетелями реальных успехов украинских дипломатов

Об этом в Фейсбуке пишет председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«Даже самие зрадофильные зрадофилы должны признать: мы являемся свидетелями реальных успехов наших дипломатов! Такого мощного внимания я не помню: США, ООН, НАТО, ОБСЕ, активизация Норманского формата, заявления по «Северному потоку — 2″, Волкер остается на несколько дней», — радуется чиновник.

Кроме того, Тука пригласил на военную выставку: «Завтра утром в 09:00 в» Художественном Арсенале «открытие выставки» Украина — НАТО. Формула безопасности». Приходите!».

Тука также обращает внимание на антикоррупционное давление международного сообщества.

«Кроме всего, меня лично очень радует акцент на борьбе с коррупцией Если в ВРУ есть инстинкт самосохранения, нардепы должны снимать «неприкосновенность» в автоматическом режиме со всех своих коллег. Давление «улицы», с одной стороны, и давление со стороны США и ЕС — такое нельзя игнорировать», — написал чиновник.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Украину. Его самолет уже приземлился в аэропорту Борисполь. Вместе с государственным секретарем прибыл в Украину и недавно назначенный спецпредставитель США по Украине Курт Волькер.

Как ранее писала Politeka, в ходе визита в Киев Тиллерсон намерен обсудить с Порошенко приверженность Вашингтона к территориальной целостности и суверенитету страны.

Источник: Politeka