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Турчинов рассказал, когда заработает биометрический контроль для россиян
По его словам, выделяется 300 млн грн для технического обеспечения этого вопроса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Украина создаст техническую инфраструктуру на всех пунктах пропуска через госграницу для введения биометрического контроля к началу 2018 года. Об этом он сообщил сегодня в Киеве по результатам заседания СНБО.
"Безусловно для того, чтобы реализовать эти задачи, в частности обеспечить снятие биометрических данных, для этого необходимо соответствующее оборудование для пограничной службы. Выделяется 300 млн грн именно для технического обеспечения этого вопроса. Еще дополнительно 300 млн для усиления технической защиты границы", – заявил он.
"Создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позднее, чем к началу следующего года", – добавил Турчинов.
Как известно, президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев.
"Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают украинскую границу. Об этом говорили на заседании СНБО. Такой шаг значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", – заявил он.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Турчинов, граница, россияне, контроль
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