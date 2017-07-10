- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм08:52
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018 года, - Турчинов. ВИДЕО07:48
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- БПП избавился от очередного нардепа22:41
- Безвіз: як отримати біометричний закордонний паспорт без черги22:25
- Siemens пообіцяв засудити росіян22:00
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей21:48
- В сети всплыл очередной скандал по ПриватБанку21:35
У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в ходе встречи со спецпосланником США в Украине Куртом Волкером обсудил урегулирование ситуации в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-секретарь экс-президента Украины Дарья Олифер, передает "Вести".
"Кучма принял специального представителя США по вопросам минских соглашений Курта Волкнера. Во время разговора участники встречи обсудили урегулирование ситуации на Донбассе", - написала Олифер на своей странице в фейсбуке.
По ее словам, стороны подчеркнули, что "устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов".
"Стороны договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе", - добавила пресс-секретарь Кучмы.
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, США, Донбасс, конфликт, встреча, АТО, Кучма
- Политолог: "Возвращение Донбасса срочно любой ценой - не нужно"
- Что ждать от первой встречи Путина и Трампа
- Волонтер Доник: "Сегодня для каждого украинца место силы - на восточном фронте"
- Генштаб ВСУ с юмором отреагировал на поломку авто в зоне АТО
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- Саркози отказался от встречи с Януковичем
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты20:40
- Неизвестные повредили в Хрустальном трансформатор, оставив без света 6 тысяч абонентов17:35
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО16:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 10 ИЮЛЯ12:33
- В Луганске прогремели два взрыва10:55
- В непризнанной "ЛНР" приняли решение всех депутатов отправлять в казармы и на полигоны09:29
- В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения09:10
- Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм08:52
- Боровой: По Донбассу может быть принято силовое решение08:29
- Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО08:08
- СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018 года, - Турчинов. ВИДЕО07:48
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля07:29
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- БПП избавился от очередного нардепа22:41
- Безвіз: як отримати біометричний закордонний паспорт без черги22:25
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Захваченный в плен на Донбассе россиянин раскрыл схему "гибридной войны"
- Музыкальный фестиваль в Мариуполе
- Руками своих боевиков Кремль готовит «второй Чернобыль» на Донбассе. ВИДЕО
- Богатый урожай: как сильно подорожает хлеб