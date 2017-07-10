Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро

10.07.2017 15:29

Страны НАТО выделили Украине через 10 различных трастовых фондов почти 40 млн евро. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через 10 различных трастовых фондов страны НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины в таких отраслях как командное управление, киберзащита и медицинская реабилитация", - сказал он.

По словам Й.Столтенберга, сейчас идет работа над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи. В последние дни, уточнил он, было предоставлено современное оборудование для киберзащиты.

Напомним, Генсек НАТО отметил прогресс в процессе реформ в Украине.

Источник: http://from-ua.com