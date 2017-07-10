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Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро

10.07.2017 15:29
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Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро

Страны НАТО выделили Украине через 10 различных трастовых фондов почти 40 млн евро. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через 10 различных трастовых фондов страны НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины в таких отраслях как командное управление, киберзащита и медицинская реабилитация", - сказал он.

По словам Й.Столтенберга, сейчас идет работа над тем, чтобы предоставить Украине оборудование спутниковой связи. В последние дни, уточнил он, было предоставлено современное оборудование для киберзащиты.

Напомним, Генсек НАТО отметил прогресс в процессе реформ в Украине.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, евро, НАТО
 
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