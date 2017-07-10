Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»

10.07.2017 14:38

Сколько украинцам придется заплатить налогов за «лишние» квадратные метры

Согласно изменениям в Налоговый кодекс Украины, в этом году размер налога на недвижимость составлял 1,5% от минималки.

Однако, уже со следующего года, в связи с увеличением минималки, вырастет и размер налога.

Напомним, налогообложению подлежат квартиры площадью от 60 «квадратов» и дома от 120 квадратных метров. За каждый «лишний» квадратный метр украинцам стоит готовить от 0 до 20,67 гривен. Так, например, если в собственности есть квартира в 100 кв.м, то владелец должен заплатить 551,2 гривен.

Отметим, что в список объектов недвижимости, которая подлежит налогообложению, внесли также и гаражи, сараи, любые достройки. Ставку налога для нежилой площади определяют в местных администрациях и устанавливают в пределах 0-1,5%. Как показывает практика, в селах практически не платят за нежилые помещения.

Что касается жилья, то если в собственности есть только часть квартиры или дома, платить неоходимо только за эту часть. Однако если в документах права собственности числится два владельца и при этом не указано, какая именно часть принадлежит каждому из них, то внести оплату придется одному из собственников за всю площадь.

Чиновники также не устают напоминать о том, что за неуплату налогов граждан могут привлечь к уголовной ответственности, или даже отобрать часть имущества в счет долга.

Как уже сообщала Politeka, Верховная Рада в первом чтении приняла закон «О жилищно-коммунальных услугах», документ ждет второго чтения и голосования за основу. Новая редакция закона описывает требования и права ОСМД, потребителей и поставщиков услуг.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Znaj.ua