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В Херсоне подняли бунт из-за Крыма

10.07.2017 16:20
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В Херсоне подняли бунт из-за Крыма

В Херсоне представители общественных организаций, участников АТО и жителей Крыма пикетируют расположенное в городе представительство президента Украины в Автономной Республике

Люди требуют активизации его работы.

«Здесь собрались представители общественных организаций по поводу того, что в течение трех лет это представительство ничего не делает. Это бессрочная акция, мы будем блокировать, пока не выйдет Наталья Попович (постоянный представитель президента Украины в АР Крым, — прим.ред.) и не объяснит свою работу за эти годы», – рассказали активисты.

Участники акции жалуются, что люди, которые потеряли жилье, землю не могут найти элементарного ответа, что с их имуществом, родные пропавших без вести тоже не могут найти ответа, где их родственники.

«Этим должен заниматься представитель президента Украины (в АР Крым – прим. ред.), ведь это орган, который должен работать на деоккупацию Крыму, на постоянную работу с временно перемещенными лицами», – отмечают участники акции.

Протестующие сообщили, что написали официальное обращение, которое будет направлено президенту Петру Порошенко, председателю Меджлиса крымскотатарского народа, народному депутату Рефату Чубарову и главе Администрации президента Украины Игорю Райнину.

Недовольные крымчане вышли на бунт против оккупантов.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Укрінформ



Теги: Донбасс, Крым, Херсон
 
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