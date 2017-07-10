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В Кропивницком задержали наркодельцов с «товаром» на миллион грн и арсеналом оружия
В Кропивницком полиция задержала наркодельцов с психотропами на сумму более 1 млн гривен и арсеналом оружия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области, передает УНИАН.
По предварительной информации правоохранителей, двое жителей Кропивницкого, 33 и 38 лет, следили за поставкой и реализацией психотропных веществ в области.
В частности, были изъяты предметы, внешне похожие на гранаты и запалы к ним, в количестве 4 единиц, 4 пистолета, обрез охотничьего ружья и гладкоствольное оружие, 1 автомат, около 100 патронов различного калибра.
"Стоимость изъятого психотропа по ценам "черного рынка" составляет более миллиона гривен", - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время правоохранители выясняют происхождение арсенала.
Кроме того, были обнаружены и изъяты золотые изделия, коллекционное холодное оружие, часы, телефоны и планшеты, бытовая техника и другие ценные вещи, которые могли быть получены от клиентов в счет оплаты, 6 легковых автомобилей, из них 4 элитных.
По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, наркотики, оружие, полиция
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