В Луганске прогремели два взрыва

10.07.2017 10:55

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили информацию о том, что в оккупированном Луганске произошли два взрыва.



Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, наблюдатели ОБСЕ сами слышали взрывы – первый прогремел примерно в двухстах метрах от местоположения миссии, и наблюдатели отмечают, что он произошел возле здания №10а, расположенного на проспекте Героев ВОВ. Это здание боевики «ЛНР» давно используют в качестве своей штаб-квартиры. «Позже наблюдатели увидели, что место взрыва на ул. 3-й Донецкой, 1/2, было огорожено вооруженными членами "ЛНР" в форме полицейского типа, вследствие чего им не удалось ничего зафиксировать», заявили в ОБСЕ.



Затем наблюдатели услышали, как прогремел еще один взрыв – в 150 метрах от того места, где произошел первый взрыв. Напомним, что один человек погиб, несколько жителей Луганска получили ранения. Взрывы произошли во время саммита «Большой двадцатки», который проходил в немецком Гамбурге.