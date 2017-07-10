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Архив - Украина

В России инициируют публичное отречение от гражданства Украины

10.07.2017 12:45
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В Госдуме России решили разработать процедуру публичного отказа от гражданства Украины.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", передает Обозреватель.

Соответствующие поправки могут быть внесены в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм.

При этом глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что речь, в первую очередь, идет о жителях Украины.

"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", — сказал он.

Отмечается, что поправка "нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства".

Рассмотрят поправку уже 11 июля.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство, отказ
 
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