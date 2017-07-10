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В сети всплыл очередной скандал по ПриватБанку
Один из экс-зампредов ПриватБанка Владимир Яценко опубликовал свою переписку с сотрудником банковского надзора Национального банка Денисом Новиковым, из которой следует, что чиновники НБУ принимали участие в процессе реструктуризации кредитов "Привата".
И, как отмечает на своей странице в Facebook журналист Александр Дубинский, именно этот факт НБУ и подавший в отставку глава правления ПриватБанка Александр Шлапак пытались представить как махинации со стороны экс-руководства "Привата".
"В переписке - идет речь о процентных ставках при реструктуризации кредитного портфеля ПриватБанка. И эта переписка, по сути, - бомба. Потому что доказывает факт участия чиновников Нацбанка в процессе реструктуризации кредитов Приватбанка, которую в НБУ (и уволившийся Шлапак) сейчас пытаются представить как махинации", - пишет Дубинский.
Он также приводит слова Шлапака по этому делу о том, что "компании получали по несколько миллиардов гривен под процентную ставку 10,5%, в то время как кредитным комитетом банка ставка была утверждена в размере 34%".
"Именно так на недавней пресс-конференции представлял эту же реструктуризацию государственный топ-менеджер Привата Шлапак. И говорил, что кредиты выданы компаниям - "пустышкам". Теперь выясняется, что весь этот процесс - и ставки, и компании заемщики Приватбанка - был согласован с НБУ", - пишет Дубинский.
Так, некто Денис Новиков, заместитель Екатерины Рожковой, написал банку о том, что по требованию МВФ ставка при реструктуризации должна быть не ниже 12% годовых. И попросил откорректировать кредитные договора.
"Напомню, в результате этой реструктуризации ПриватБанк поменял кредиты, доходность которых была привязана к курсу доллара и залоги оформлены по английскому праву, - на кредиты украинским компаниям с залогами в украинской юрисдикции. И теперь сами же чиновники Нацбанка кричат, что это была махинация. Только молчат о том, что эту махинацию организовали они. Для того, чтобы иметь в последствии основания для национализации банка за 155 млрд гривен бюджетных денег. Учитывая, что сейчас по этой операции ведется следствие НАБУ / Генпрокуратуры, - следователям просто нужно изъять почтовые сервера Нацбанка. Где и найдется ответ на вопрос, как готовилась национализация, и как наносили госбюджету многомиллиардные убытки", - объяснил Дубинский.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, скандал, ПриватБанк
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