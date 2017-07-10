Виктор Таран: последняя парламентская неделя расставит все точки над «і»

10.07.2017 16:35

Известный украинский политолог и блогер Виктор Таран у себя в Facebook пишет о том, что последняя парламентская неделя расставит все точки над «і». Сразу станет понятно, как широко открыто в Украине «окно реформаторских возможностей» или это пустые слова, как и при прядущих созывах Верховной Рады, времен президентства Януковича и Кучмы.



Как пишет политолог, в Украине уже стало традицией то, что парламентарии отлаживают в долгий ящик важные решения, не стало исключением рассмотрение важных реформаторских законопроектов. Так на этой недели, в последнюю пленарную неделю перед летними каникулами нардепы планируют рассматривать: снятие неприкосновенности с двух или шести депутатов, наконец-то дать «зеленый свет» медицинской реформе, поддержать пенсионную реформу и снять вопрос дефицита Пенсионного фонда. Также голосование в парламенте покажет по силам ли депутатам принять образовательную реформу, изменения в закон О Конституционном суде, поддержать трехлетнюю бюджетную резолюцию и наконец-то внести изменения в бюджет.



«Эксперты и политологи будут внимательно наблюдать и анализировать. За каждое голосование или неголосование каждый депутат будет нести персональную политическую ответственность», – подытожил Виктор Таран.

Источник: http://replyua.net