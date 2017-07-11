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Из РФ могут выслать 4 млн украинцев в ответ на введение Украиной биометрического контроля

11.07.2017 11:12
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Из РФ могут выслать 4 млн украинцев в ответ на введение Украиной биометрического контроля

Россия примет меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину, которое можно считать визовым режимом. Об этом заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих в Украину, или так называемого биометрического контроля – это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", — отметил Клинцевич.

Он подчеркнул, что, "ответные шаги обязательно последуют и они в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России".
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, СНБО, визовый режим, биометрический паспорт
 
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