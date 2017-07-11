Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся

11.07.2017 19:56

Политик прокомментировал состояние украинской ГТС. Позиции Украины на геополитической арене сильно пошатнутся, если страна потеряет статус главного энергетического транзитера, заявил Виктор Медведчук, анализируя ситуацию вокруг строительство газопровода "Турецкий поток".

Политик прокомментировал негодование официального Киева в связи с реализацией Россией политики по ослаблению своей и европейской зависимости от украинского газового транзита.

"Для Украины прекращение или сведение к минимуму транзита российского газа по украинской ГТС станет крупнейшим экономическим провалом. Очевидно, что это повлечет за собой не только огромные экономические потери, но и геополитические последствия.

Именно поэтому Киев не единожды призывал Европу блокировать строительство Россией обходных газовых магистралей. А на совместном брифинге с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном украинский лидер Петр Порошенко благодарил США за "последовательную позицию по недопущению реализации этого глубоко политизированного проекта", - написал Медведчук.

Сегодня, по словам лидера "Украинского выбора", украинская ГТС перекачивает рекордные объемы российского газа.

"Газовый транзит ежегодно приносит Украине порядка $2 млрд! Но уже после 2019 года (когда закончится действие контракта между Газпромом и Нафтогазом Украины) этот источник поступления валюты может иссякнуть", - предупреждает политик.

Вызывает тревогу и само состояние украинской ГТС, утверждает Медведчук.

"В Киеве понимают - незагруженная труба очень скоро превратится в груду металлолома, ведь содержать и обслуживать ее будет не за что. К тому же если Украина потеряет статус главного энергетического транзитера, ее позиции на геополитической арене сильно пошатнутся", - уверен Медведчук.

Единственной гарантией востребованности украинской ГТС, считает политик, является создание трехстороннего газового консорциума c участием Украины, России и ЕС.

"Это также позволило бы изыскать средства на реконструкцию украинской ГТС, которую давно необходимо провести. Однако украинская власть категорически отвергает идею трехстороннего консорциума. А это значит, что эра транзитного господства Украины в Европе близка к закату", - резюмировал политик.

Напомним, ранее Медведчук заявил, что РФ остается главным инвестором экономики Украины.

Источник korrespondent.net