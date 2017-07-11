Последние новости раздела
- Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО22:03
- Получить российское гражданство украинцам станет проще20:46
- Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся19:56
- Бандит и сторонник "ру**кой весны" Захтей "Зая" после душевных бесед с ФСБ во всем признался: он таки украинский диверсант, бандеровец и правосек19:30
- Под зданием Рады начались столкновения19:06
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- Летчики-истребители ВСУ на Су-27 покажут фигуры высшего пилотажа на "The Royal International Air Tattoo - 2017"16:48
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
Под зданием Рады начались столкновения
11.07.2017 19:06
В Киеве под зданием Верховной Рады Украины начались столкновения между митингующими, передает "РБК-Украина".
В митингах под Верховной Радой участвуют представители ВО "Свобода", "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.
Кроме того, ожидается подход колонны "Национального корпуса". Отмечается, что акция "Нацкорпуса" изначально планировалась на четверг. Однако она была перенесена на сегодня.
"Акция началась внезапно, потому что беспокоимся, что голосование может быть провалено сегодня", - пояснили представители партии.
Отметим, в эти минуты Рада рассматривает представления ГПУ на снятие неприкосновенности с 5 нардепов. Одного Евгения Дейдея лишать "иммунитета" парламентарии уже отказались - "за" были 192 депутата из 226 необходимых.
Теги: Донбасс, Киев, неприкосновенность, Верховная Рада, депутаты, столкновения, Саакашвили
Читайте также:
- В Раде предлагают освободить Тимошенко и ограничить полномочия президента
- Сегодня в Раде не только "обижали" Яценюка и дрались, но еще и "увели" важную папку
- У Верховной Рады - перестрелка, а на заседание явились люди с автоматами
- Нет у революции конца: тысячи людей пришли к Верховной Раде (ВИДЕО)
- В Украине отменят ночные поезда
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины21:36
- "Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"21:12
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской15:31
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов15:09
- Березовец: Путин провалил саммит G20, поэтому решил выслать 30 дипломатов США и тем самым возвращается к повестке новой Холодной войны22:31
- Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО22:03
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины21:36
- "Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"21:12
- Получить российское гражданство украинцам станет проще20:46
- "Вычистят и это. Сдохнет и этот", - журналист и аналитик Слава Рабинович рассказал, что ждет Путина и Россию20:19
- Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся19:56
- Бандит и сторонник "ру**кой весны" Захтей "Зая" после душевных бесед с ФСБ во всем признался: он таки украинский диверсант, бандеровец и правосек19:30
- Под зданием Рады начались столкновения19:06
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе