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СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице к 1 января 2018 года, - Турчинов. ВИДЕО
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".
"Внедряется порядок пересечения государственной границы. Именно такое решение принял СНБО. Соответствующие поручения получили все соответствующие органы государственной власти: обеспечить пересечение границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных – это касается в первую очередь отпечатков пальцев для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующее соглашение. Понятно, что, в первую очередь, это будет касаться российских граждан", - отметил он.
Турчинов подчеркнул, что соответствующее решение связано с необходимостью усиления государственной безопасности.
При этом Турчинов отметил, что при условии готовности соответствующей инфраструктуры существует возможность запустить эту систему раньше намеченных сроков.
Также Турчинов добавил, что для граждан Российской Федерации будет введена и к 1 января 2018 года заработает электронная система предварительной регистрации для въезда на территорию Украины. "Создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позднее, чем в начале следующего года. Вместе с этим для граждан Российской Федерации будет реализована электронная система предварительной регистрации", - сказал он.
Турчинов уточнил, что предварительная электронная регистрация граждан РФ предполагает внесение личных данных, перечень которые будет определяться Министерством иностранных дел.
"Для того, чтобы реализовать эти задачи, в частности обеспечить снятие биометрических данных, необходимо соответствующее оборудование. Для пограничной службы в рамках изменений в бюджет выделится 300 млн грн именно для технического обеспечения этого вопроса и еще 300 млн - для усиления технической защиты границы", - добавил он.
Напомним, тема визового режима с Россией поднималась в середине августа, тогда отношения между странами обострились из-за якобы задержания в оккупированном Крыму "украинских диверсантов". Отметим, что данное решение поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Также известно, что позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к введению виз с Россией в случае одобрения этого решения.
Теги: Донбасс, Турчинов, Российская Федерация, граница, СНБО, биометрический паспорт, иностранцы
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