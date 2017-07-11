- Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО22:03
- Получить российское гражданство украинцам станет проще20:46
- Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся19:56
- Бандит и сторонник "ру**кой весны" Захтей "Зая" после душевных бесед с ФСБ во всем признался: он таки украинский диверсант, бандеровец и правосек19:30
- Под зданием Рады начались столкновения19:06
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- Летчики-истребители ВСУ на Су-27 покажут фигуры высшего пилотажа на "The Royal International Air Tattoo - 2017"16:48
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
Украинцам рассказали, чем кормят солдат НАТО
Разница просто колоссальная. На сегодня уже более 5 тысяч украинских военнослужащих и нацгвардейцев прошли обучение по натовским стандартам на базе Академии сухопутных войск на Яворовском полигоне Львовской области. Их инструкторы ‒ американские, канадские, английские, польские, литовские военнослужащие. В то же время украинские бойцы не только изучают военное дело, но и вместе с представителями НАТО питаются, и уже знают, какой должна быть еда в армии, передает krymr.com.
В центральном городке Яворовского полигона организована столовая для американских, канадских и украинских военнослужащих ‒ как для офицеров, так и для солдат, участников международных учений. Готовит и обслуживает одна украинская команда из 35 человек.
Перед входом в столовую ‒ меню. Здесь список десятков наименований блюд: суп-пюре из брокколи, чебурек с сыром, лосось на пару, мясной стейк, рис с овощами, печеный картофель, три вида салатов, а еще отдельно ‒ нарезка овощей, соусы, выпечка, в том числе несколько видов сладкого, фрукты, соки, вода, кофе, чай, сливки, мороженое. Каждый день новое меню. А еще требование ‒ два гарнира. У американцев, конечно, есть еще возможность сделать любимые гамбургеры, и все продукты для этого есть, а вот канадские военнослужащие, учитывая дополнительный ассортимент, любят сыр. Украинские бойцы, которые проходят обучение на полигоне, таким питанием в первые дни удивлены, а еще видят разительную разницу в отношении каждого государства к своим военным.
Канадское правительство выделяет на питание военнослужащих на Яворовском полигоне 425 гривен в день, а на украинцев, которые участвуют в международных учениях, 360 гривен, остальную сумму доплачивает украинская сторона. Закупку продуктов для Международного центра миротворчества и безопасности осуществляет Академия сухопутных войск через систему Prozorro, то есть через открытые торги.
В меню американских и канадских военных ‒ более 600 наименований продуктов. Есть, в частности, морепродукты, десятки видов сыров.
«Есть канадский военный повар, работающий на кухне. Он проверяет качество продуктов. Но мы доверяем украинским партнерам, которые доставляют сюда все продукты. Мне подают борщ, сало и соленья разные. Такие соленья, как здесь ‒ я никогда вкуснее не ел. Мы очень довольны столовой, можем прийти и есть вместе с украинцами, общаемся. Персонал старается готовить очень вкусно», ‒ говорит канадский военнослужащий Майк Лабрек.
На днях завершил трехмесячное обучение первый батальон, который воюет на передовой, 79-ой бригады. Следующими, кто будет перенимать опыт НАТО и увидит натовское питание, будут бойцы 95-й бригады.
«Картофель по-домашнему, суп очень вкусный, салат, мясо все было очень вкусное, сладкое брал, различные виды фруктов. Все разное и всего много: первого, второго, различные блюда, чай, кофе ‒ лучше, чем дома», ‒ оценивает питание по натовским требованиям украинский военнослужащий-контрактник Александр Бабий.
Разница в питании поразительна
Это даже не сравнить, как кормят военных НАТО и украинских военнослужащих, признаются украинцы. Рассказывают, что в зоне боевых действий готовили сами, имели различные продукты, потому что помогали волонтеры, поэтому там питались вкусно, а вот в воинских частях пища ужасная ‒ некалорийная, безвкусная, некачественная.
«Разница есть, конечно, питание у нас и в НАТО. В условиях боевых действий и окопной жизни много есть не хочется. Благодаря нашим иностранным партнерам, которые обеспечивают питание здесь во время учений, думаю, что мы тоже наладим систему питания. Я в армии с 1993 года. С 2014 служу добровольно. Сотрудничество с НАТО очень много нам дает по всем направлениям», ‒ говорит военнослужащий Олег Дубина, который служил в зоне боевых действий.
Всего три километра отделяет столовую, организованную канадскими и американскими партнерами, от столовой для обычных украинских контрактников и срочников. Разница в питании поразительная.
Украинское правительство выделяет на питание одного военнослужащего 71 гривну в день. Блюда готовят из 30 наименований продуктов. В столовой для украинских военных на Яворовском полигоне ‒ гороховый суп, гречка с котлетой, маринованные огурцы, хлеб, сало. Одни благодарят поваров, другие ‒ сетуют, что в супе хрящи, а не мясо, что нет ни овощей, ни фруктов. Военнослужащие приносят с собой купленные на деньги овощи и воду.
Заместитель начальника тыла Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного Александр Мельничук перечисляет продукты, из которых готовят для украинских военных.
«Два вида хлеба, черный, белый, булочка, крупы, макаронные изделия, мед, сахар, соль, чай, специи, картофель, овощи, мясо, рыба, жиры животные, масло, сухофрукты. Граммы расписаны на одного человека. Но овощей, фруктов, таких витаминов в этом списке нет. Мы работаем над тем, чтобы Украина хотя бы приближенно перешла к такой системе питания, как в армии НАТО. Уже есть созданный каталог с продовольствием совместно с волонтерами. Там около тысячи наименований продуктов. Но их без современного технологического оборудования не приготовишь качественно», ‒ говорит Александр Мельничук.
До конца этого года Минобороны обещает изменить питание по новой системе в 20% воинских частей, то есть в каждой пятой. Это, говорят чиновники, даст возможность готовить пищу военным из более чем 350 продуктов.
Эксперименты в отдельных учебных заведениях и частях были удачными. Западная военно-морская база Вооруженных сил Украины уже перешла на новую систему питания, согласно которой военная часть закупает продукты питания, а готовят военные повара. Важно учесть и соответствие продуктов сезону. Но сумма на питание украинского военного при этом возрастет минимально ‒ до более 80 гривен. Чтобы улучшить питание украинской армии, нужна и политическая воля для исключения коррупционной составляющей в этой новой системе.
Теги: Украина, США, Донбасс, питание, Львовская область, НАТО, продукты, столовая, ВСУ, волонтеры
- На Яворовском полигоне сержант убил женщину-фельдшера
- Беглый Янукович или ошибки НАТО: почему Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе
- Експерт: Україна ризикує зіпсувати відносини зі США через референдум про вступ до НАТО
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Порошенко: к 2020 году украинская армия должна соответствовать стандартам НАТО
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины21:36
- "Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"21:12
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской15:31
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов15:09
- Березовец: Путин провалил саммит G20, поэтому решил выслать 30 дипломатов США и тем самым возвращается к повестке новой Холодной войны22:31
- Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО22:03
- Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины21:36
- "Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"21:12
- Получить российское гражданство украинцам станет проще20:46
- "Вычистят и это. Сдохнет и этот", - журналист и аналитик Слава Рабинович рассказал, что ждет Путина и Россию20:19
- Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся19:56
- Бандит и сторонник "ру**кой весны" Захтей "Зая" после душевных бесед с ФСБ во всем признался: он таки украинский диверсант, бандеровец и правосек19:30
- Под зданием Рады начались столкновения19:06
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе